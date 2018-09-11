СМИ: по "делу Скрипалей" появились новые подозреваемые из России

В "деле Скрипалей" фигурируют еще четверо подозреваемых из России.

Как пишет издание Mirror со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании, они входили в состав "группы убийц", известной в России под кодовым именем "Чистильщики". Всего в группы входило шесть человек, среди которых — Александр Петров и Руслан Боширов - их британские власти ранее обвинили в покушении на Скрипалей.

"Нужна была подстраховка, чтобы держать Скрипалей под наблюдением. Петров и Боширов должны были знать, что те не вернутся, пока они будут распылять "Новичок", — заявил источник таблоида.

Mirror сообщает, что "группа убийц" прибыла в Британию через другие аэропорты. Для этого они использовали документы граждан Евросоюза, которые отбывают тюремные сроки. Это было необходимо для того, чтобы не получать визы, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне, Лондон готов распространить "красные уведомления" Интерпола на подозреваемых в отравлении Скрипалей, передает РИА Новости.

Уведомления с красным углом предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.