11 Сентября 2018
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Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО

Выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО) потеряли руководящие должности в Министерстве иностранных дел Польши.
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Как заявил глава внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, высший кадровый состав министерства изменен почти на 100%. "На руководящих постах ни в стране, ни за рубежом сейчас нет лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических служб или студентами московского МГИМО", — отметил глава польского МИД.

По его словам, для правительства важна лояльность чиновников к проводимой властями политике. Чапутович сразу после вступления в должность в январе 2018 года заявил о намерении уволить старых работников и заменить их новыми, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в начале января президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку нескольких министров, в числе которых министр иностранных дел Витольд Ващиковский.


Теги: МИД, МГИМО



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Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО

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