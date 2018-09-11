Второй тур выборов губернатора Приморского края пройдет 16 сентября

Избирательная комиссия Приморского края 16 сентября проведет второй тур выборов губернатора региона.

Читайте также: Политолог назвал прошедший день голосования одним из самых спокойных

Об этом сообщил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

За пост губернатора во втором туре будут бороться врио губернатора края Андрей Тарасенко от "Единой России" и Андрей Ищенко от КПРФ. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.

9 сентября ни одному из пяти кандидатов на кресло главы региона не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко - 24,64%.