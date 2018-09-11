11 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО Приморский край

Второй тур выборов губернатора Приморского края пройдет 16 сентября

Избирательная комиссия Приморского края 16 сентября проведет второй тур выборов губернатора региона.
Читайте также:

Об этом сообщил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

За пост губернатора во втором туре будут бороться врио губернатора края Андрей Тарасенко от "Единой России" и Андрей Ищенко от КПРФ. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.

9 сентября ни одному из пяти кандидатов на кресло главы региона не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко - 24,64%.


Теги: выборы, единый день голосования



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Второй тур выборов губернатора Приморского края пройдет 16 сентября

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2018 06:08 Мск Медведев доволен результатами "Единой России"
Ранее 10.09.2018 04:15 Мск В Приморье пройдет второй тур губернаторских выборов
Ранее 10.09.2018 01:05 Мск В Хабаровском крае состоится второй тур выборов главы региона
Ранее 09.09.2018 18:14 Мск В двух дальневосточных регионах возможен второй тур губернаторских выборов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 346

Мнения из сети


Наши спецпроекты