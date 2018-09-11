Боец MMA Джефф Монсон стал депутатом Красногорска

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон победил на выборах в единый день голосования в городскую думу подмосковного Красногорска.

Спортсмен выдвигался от партии "Единая Россия". Монсон участвовал в выборах как тренер по физической подготовке АНО «Спортивный клуб "Зоркий"», - говорится в анкете кандидата, сообщает РБК.

"Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать максимально возможному количеству людей", — заявил Монсон.

В конце мая 47-летний боец MMA стал гражданином России и отказался от американского гражданства. Также у Монсона имеется и паспорт ЛНР.

О желании получить гражданство РФ боец заявил в 2014 году. Монсон получил широкую известность в России после того, как во время боя с россиянином Денисом Комкиным в Москве "заставил Путина стоять под гимн СССР" (именно под эту музыку американец выходил на ринг). У него есть множество татуировок на теле, среди которых – русские слова "свобода" и "солидарность", а также "Родина-мать".