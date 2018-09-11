Пустоты на Восточном не повлияют на дату следующего пуска

Пустоты, обнаруженные под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточчный, устранят силами госкорпорации "Роскосмос".

Как ожидается, это произойдет к 5 октября. Уже известно, что некачественную заливку бетона допустил предыдущий подрядчик - Спецстрой России. Как отметили в "Роскосмосе", ремонтные работы на космодроме не повлияют на дату следующего пуска ракеты.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил усилить меры контроля при строительстве стартового комплекса для ракет "Ангара", а также привлечь специалистов Минстроя к этому процессу.

Тем временем, на сайте госзакупок появилась информация о том, что на устранение проблемы с пустотами выделено 4,56 млн руб. Губернатор Приамурья Василий Орлов уже заявил, что строители приступили к работам по ликвидации пустот на Восточном.

Как ожидается, следующий пуск с космодрома состоится 26 декабря 2018 года. Ракета "Союз-2.1" выедет на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли - "Канопус-В" №3 и №4, сообщает RT.

Напомним, строительство Восточный сопровождалось скандалами и возбуждением уголовных дел. Первый раз космодром прогремел в СМИ с задержкой зарплат в 2013 г. Тогда же Дмитрий Рогозинпроинспектировал стройку.

В 2014 г. было выявлено отставание по срокам на два месяца. Затем еще и Счетная палата выявила хищения в особо крупных размерах. В начале 2015 г. Счетная палата выявила растрат на 13 млрд руб.