11 Сентября 2018
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Путин и Абэ обсудили мирный договор

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ тему мирного договора.
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По словам российского лидера, страны готовы искать устраивающие стороны развязки. "Как известно, вопрос этот обсуждается многие десятилетия, и было бы наивно полагать, что можно решить его в одночасье. Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию, и которые будут приняты народами обеих стран", — заявил президент России, сообщает РИА "Новости".

Путин и Абэ находятся во Владивостоке, где начинается Восточный экономический форум. Накануне президент РФ и премьер-министр Японии посетили завод "Мазда Соллерс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Япония перешла к новой стратегии, согласно которой за счёт инвестиций и реализации совместных проектов намерена добиться повышения взаимного доверия. К обсуждению территориальных споров Токио намерен вернуться только после этого.


Теги: Россия, Япония, Курилы, мирный договор



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Путин и Абэ обсудили мирный договор

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