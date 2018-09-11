Путин и Абэ обсудили мирный договор

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ тему мирного договора.

По словам российского лидера, страны готовы искать устраивающие стороны развязки. "Как известно, вопрос этот обсуждается многие десятилетия, и было бы наивно полагать, что можно решить его в одночасье. Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию, и которые будут приняты народами обеих стран", — заявил президент России, сообщает РИА "Новости".

Путин и Абэ находятся во Владивостоке, где начинается Восточный экономический форум. Накануне президент РФ и премьер-министр Японии посетили завод "Мазда Соллерс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Япония перешла к новой стратегии, согласно которой за счёт инвестиций и реализации совместных проектов намерена добиться повышения взаимного доверия. К обсуждению территориальных споров Токио намерен вернуться только после этого.