11 Сентября 2018
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Сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче

Российская футбольная сборная одержала победу над командой Чехии в товарищеском матче. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 5:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Счет на 8-й минуте матча открыл полузащитник Алексей Ионов. На 27-й минуте преимущество увеличил форвард Антон Заболотный. На 30-й минуте после назначения 11-метрового удара за снос Заболотного Ионов оформил дубль.

Единственный гол чехов был забит в середине второго тайма Томашем Соучеком. Четвертый и пятый мячи забили Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Отметим, что Ионов, Ерохин и Заболотный забили свои первые голы за сборную.


Теги: футбол, сборная России, сборная Чехии, товарищеский матч



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Сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче

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