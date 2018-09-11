11 Сентября 2018
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Екатеринбург примет «Неделю сметчика на Урале 2018»

«Неделя сметчика на Урале 2018» пройдет в Екатеринбурге с 15-го по 19 октября, передает корреспондент Накануне.RU. Мероприятие проводитсяуже во второй раз и является главной площадкой, где встречаются российские специалисты в области стоимостного инжиниринга.

Организовывает «Неделю сметчика на Урале 2018» Сибирский межрегиональный учебный центр при активном участии Научно-исследовательского института финансового учета и управления и Института стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства.

По сути. этот профессиональный слет представляет собой площадку, где инженеры-сметчики получают реальную возможность увеличить объем своих профессиональных навыков. В работе «Недели сметчика на Урале 2018» примут участие авторитетные эксперты отрасли, которые представят слушателям актуальную информацию, разберут спорные вопросы и приведут конкретные примеры из собственной практики.

семинар, профессиональная учеба, повышение квалификации(2018)|Фото:inter-regional.ru

В числе вопросов, которые заявлены в обновленной программе мероприятия: новые методики определения стоимости строительства; использование эскроу-счетов; вопросы технологического и ценового аудита, а также обязательное обоснование инвестиций проектов, финансируемых из государственного бюджета; использование ресурсного метода с отказом от базисно-индексного и др.

Уточнить необходимую информацию можно по бесплатному телефону 8-800-700-86-69 или сайте организаторов мероприятия.


Теги: неделя сметчика, инжиниринг, аудит, профессиональный слет



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Екатеринбург примет «Неделю сметчика на Урале 2018»

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