Росстат повысил оценку роста ВВП России

Рост российского ВВП во втором квартале 2018 года составил 1,9%, согласно данным Росстата.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в июле до до 1,8%. Отмечалось, что основной вклад в этот процесс внесло восстановление динамики промышленного производства после исчерпания действия временных негативных факторов

Как говорится в материалах Росстата, объем ВВП в текущих ценах составил 47 трлн 86 млрд рублей в первом полугодии и 24 трлн 846,6 млрд рублей во втором квартале 2018 года.

В свою очередь, индекс физического объёма относительно второго квартала 2017 года составил 101,9%, тогда как относительно первого квартала текущего года — 108,4%.