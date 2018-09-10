10 Сентября 2018
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Дело экс-главы зауральского УФНС будет направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Курганской области Владимира Рыжука, обвиняемого в коррупции и крупных хищениях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Напомним, задержанный 22 февраля глава УФНС обвиняется в получении от индивидуального предпринимателя Владимира Баскаля 500 тыс. рублей — указанная сумма являлась частью от требуемых чиновником у бизнесмена 3 млн рублей за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах.

Следствием также установлено, что в 2014-2017 годах обвиняемый систематически на служебных автомобилях "Тойтоа Хайлендер и "Ниссан Теана", заправленных топливом за счёт бюджетных средств, осуществлял частные поездки в Тюмень к своей семье и в иные населённые пункты. Всего им было совершено не менее 183 таких поездок, размер причинённого региона ущерба составляет не менее 394 тыс. рублей, что является крупным размером. Похищенные таким способом горюче-смазочные материалы впоследствии списывались путём подготовки фиктивных путевых листов.

По информации СК, на имущество Рыжука в виде гаража стоимостью 1,5 млн рублей, находящегося в одном из жилых комплексов города Тюмени, наложен арест. Отмечается, что следствие ходатайствовало об этом в целях обеспечения причинённого ущерба.

При этом сам обвиняемый не признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях. Тем не менее следствие сочло собранную доказательственную базу достаточной, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.


Теги: СКР, Владимир Рыжук, Курган, ФНС, коррупция, хищения



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Дело экс-главы зауральского УФНС будет направлено в суд

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