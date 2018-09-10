10 Сентября 2018
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Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

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"НОВАТЭК" инвестирует 70 млрд рублей в строительство морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке

"НОВАТЭК", Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и правительство Камчатского края подписали соглашение по реализации проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Соглашение подписано на полях ВЭФ. Документ предусматривает объем инвестиций "НОВАТЭКа" в размере около 70 млрд руб.

"Строительство комплекса позволит оптимизировать транспортную логистику и сделать более эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана. Мы планируем создать российский хаб для доставки СПГ потребителям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это поможет развитию Северного морского пути и позволит оптимизировать использование существующего арктического танкерного флота. Комплекс даст дополнительный импульс экономике Дальнего Востока, увеличению количества рабочих мест и созданию условий для газификации Камчатского края", прокомментировал по итогам подписания глава компании Леонид Михельсон.


Теги: НОВАТЭК, СПГ, Камчатка



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"НОВАТЭК" инвестирует 70 млрд рублей в строительство морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке

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