10 Сентября 2018
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"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

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Политика Свердловская область

Новый депутат гордумы Екатеринбурга от "ЕР" предположительно оказалась членом УИК с правом решающего голоса

По итогам распределения партией "Единая Россия" (ЕР) мандатов, полученных при голосовании за партийные списки, первые три места в Екатеринбургской городской думе достались Сергею Воронину, Анастасии Немец и Тимофею Жукову, а остальные три мандата — Сергею Боярскому по 10 округу, Владимиру Смирнову по 14 округу и лидеру округа №15 Галине Арбузовой.

Последняя, предположительно, является членом участковой и избирательной комиссии с правом решающего голоса в УИК №1674 – в школе, директором которой является, а также в 15-м округе. По крайней мере, именно о таком члене УИК свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального избиркома, а также в "Вестнике избирательных комиссий Свердловской области".

Отметим, согласно ст. 29 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть "на соответствующих выборах — кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов".


Теги: Екатеринбург, Единая Россия, выборы, нарушения на выборах



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Новый депутат гордумы Екатеринбурга от "ЕР" предположительно оказалась членом УИК с правом решающего голоса

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