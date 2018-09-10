10 Сентября 2018
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Сотрудники московской полиции подозреваются в покушении на получение взятки

Сотрудники московской полиции подозреваются в покушении на получение взятки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

Правоохранители были задержаны 8 сентября 2018 года. Так, сотрудник полиции, действуя по поручению соучастника, получил от управляющего продуктового магазина взятку в виде денежных средств в размере 30 тыс рублей. За это он обещал не составлять протоколы и в будущем не привлекать сотрудников магазина к административной ответственности. Полицейский был задержан при передаче ему денежных средств, он дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде.

Второй соучастник был задержан в течение нескольких часов после.

"В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и в отношении второго соучастника избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.


Теги: взятка, магазин, полиция, Москва



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Сотрудники московской полиции подозреваются в покушении на получение взятки

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