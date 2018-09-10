Представитель ОБСЕ признал, что украинские пленные в ДНР содержатся в нормальных условиях

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе минской Контактной группы Тони Фриш встретился с шестью украинскими военнослужащими, содержащимися в следственном изоляторе №5 в Донецке, и признал, что украинские пленные в ДНР содержатся в нормальных условиях.

Он отметил, это была вообще первая конфиденциальная встреча с пленными.

"Я здесь не первый раз, и я снова увидел, что условия содержания являются нормальными и к ним относятся нормально. У меня нет причин думать, что с ними обращались неправильно в прошлом", - сказал он.

Фриш также выразил благодарность властям ДНР за организацию встречи. В его планах посетить пленных и в других местах.