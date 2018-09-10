"Повышение ключевой ставки ЦБ не улучшит ситуацию". Эксперты прогнозируют еще большее "проседание" курса рубля

На сегодняшних дневных торгах на Московской бирже курс рубля упал до двухлетнего минимума - впервые с 2016 года курс доллара США превысил отметку в 70 рублей. Эксперты, опрошенные Накануне.RU, считают, что такое падение - еще не предел, и в ближайшее время можно ожидать "большего проседания" нашей национальной валюты. Ослабление рубля, по их мнению, отражает болезненной состояние российской экономики, которое нельзя "излечить" прежними методами. Подробности - в материале Накануне.RU.

Зафиксированное сегодня падение курса рубля свидетельствует о возврате к "более естественному курсовому состоянию, не связанному с тем уровнем оптимизма, который был в 2017 году и первой половине 2018 года". Такое мнение в комментарии заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"Это, конечно, не очень радует, но во многом закономерно. Ведь мы находимся в состоянии глобального экономического кризиса, и ослабление национальной валюты происходит не только в России, но и во многих странах. Это говорит об общем типе проблем в экономике", - отметил он.

Экономист, впрочем, указывает и на внутренние факторы, мешающие укреплению нацвалюты. "Наш внутренний спрос являлся недостаточным, стимулы для развития производств, сам рост также оказались недостаточными, наша экономика была ориентирована, в основном, на внешние рынки. Хотя нам и удалось добиться кое-каких положительных сдвигов, например, в производстве и поставках на мировой рынок сельхозпродукции, все-таки нельзя обманываться на счет того, что наше положение остается очень сложным", - считает Колташов.

Кроме того, по его словам, "есть избыточная рублевая масса, которая находится в руках тех, кто оказывает давление на рубль - то есть входит в иностранную валюту".

Аналитик выделил несколько сценариев развития ситуации. При первом, на его взгляд, ослабление рубля продолжится, несмотря на стабильность мировых цен на нефть. Он напомнил, что ослабление турецкой нацвалюты идет вне привязки к ценам на сырье.

Второй сценарий состоит в том, что России удастся ситуацию уравновесить. "При этом едва ли повышение ключевой ставки Центральным Банком может быть мерой, которая улучшит ситуацию. Если это сделать, то кредитование сократится, а оно является основой поддержания российской экономики", - отметил эксперт.

На фоне стабилизации ситуации серьезное ослабление рубля может случиться уже из-за падения цен на нефть, продолжил он. "Когда такие серьезные процессы прокатываются по всем странам, то это уменьшает спрос сразу во всех экономиках. И это уменьшение спроса неизбежно отрицательно отразится на экономике Китая, а, значит, и на нашей экономике", - подчеркнул Колташов. По его мнению, если китайская экономика пойдет в сокращение, а власти ослабят юань или уменьшат импорт, то это будет давить на рубль.

В целом аналитик дает неблагоприятный прогноз курса рубля. "Мы должны быть к тому, что нас ожидает новый сложный период… Ослабление рубля - симптом состояния экономики, это значит, что у нас есть болезнь, но все прежние методы эту болезнь не излечили… Чтобы экономика проскочила это положение, нужны серьезные изменения в экономической политике, ее делиберализация. А у нас налицо кризис определенной финансово-экономической политики, которая в целом не может обеспечить нам экономического подъема и стабильного рубля", - сказал Колташов.

Он выразил мнение, что курс рубля может превысить и пределы в 90 рублей за доллар. "Я эту цифру называл в начале 2016 года, говорил, что если волна падения продолжится, то новый уровень стабилизации курса будет таким", - отметил эксперт.

В свою очередь независимый экономист Александр Одинцов связывает очередное падение национальной валюты с антироссийскими санкциями.

"Еще в августе было понятно, что все это произойдет, поскольку очень неблагоприятный макроэкономический фон. Самая большая проблема, которая это вызывает, - санкции. Нерезиденты выходят из российского долга, они его там продают и уходят в доллары", - сказал он. Также негативным фактором, по его мнению, который плохо сказывается на курсе рубля, являются действия Минфина по закупке валюты.

"Участники рынка сейчас думают, как будет развиваться ситуация. Нельзя исключать, что рубль может еще просесть. Но это будет в зависимости от реальной ситуации на рынке. Нельзя забывать и про то, что есть факторы международной напряженности, среди которых кампания с возможным обострением конфликта в Сирии. На рубль идет атака, и факторов, которые могли поддержать нашу национальную валюту, не так много", - прокомментировал Одинцов.

Одним из возможных решений сдерживания ситуации, на его взгляд, могло бы стать ограничение на валютные операции. "В сложившейся ситуации наши денежные власти могли бы ввести определенные ограничения на проведение валютных операций. Вряд ли это будет сделано, поскольку все крупные компании заинтересованы в максимально либеральном валютном законодательстве. Но с точки зрения национальных интересов это можно было бы ввести", - считает экономист.