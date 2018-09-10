Почта России запустила новый канал доставки из Китая

Почта России открыла новый маршрут доставки нерегистрируемых международных отправлений из Китая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе организации.

Расширение связано со "значительным ростом" числа заказов товаров в интернет-магазинах КНР и соответствующих почтовых отправлений. Такая ситуация, по словам заместителя гендиректора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева, "стимулирует поиск дополнительных эффективных логистических решений".

"Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы", — рассказал он, добавив, что благодаря такой логистической оптимизации срок доставки простой почты сократится для большинства восточных регионов РФ.

В свою очередь, гендиректор AliExpress в России Лю Вей отметил, что на новый почтовый маршрут будет приходиться до 40% всей корреспонденции, отправляемой интернет-магазином, и он охватит всю восточную часть страны.

"До этого значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на Восток, — передаёт его слова пресс-служба Почты России. — Теперь покупки будут приходить морем во Владивосток и далее следовать по железной дороге из Владивостока в Москву".