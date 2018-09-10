10 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Экономика В России

Правительство РФ спрогнозировало 105 млн тонн урожая зерна на 2018 год

Урожай зерна в России в 2018 году составит 105 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Это позволит экспортировать около 30 млн тонн зерна и полностью обеспечить свои нужды", — передаёт его слова ТАСС.

Вице-премьер добавил, что на данный момент намолочено 84 млн тонн зерна, уборка урожая в целом проходит в штатном режиме и будет завершена в наиболее благоприятные сроки.

"Эта работа идёт хорошими темпами, она выполнена на 40%", — отметил Гордеев.

Что касается урожайности в текущем году, она снизилась, по словам вице-премьера, примерно на 19% по сравнению с прошлым годом. При этом он отметил, что в этом году ожидается около 1 млн тонн урожая фруктов и ягод, тогда как осев озимых запланирован на 17,5 млн тонн.

Алексей Гордеев(2018)|Фото: правительство Воронежской области


Теги: Алексей Гордеев, правительство РФ, зерно, урожай, экспорт зерна



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство РФ спрогнозировало 105 млн тонн урожая зерна на 2018 год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 328

Мнения из сети


Наши спецпроекты