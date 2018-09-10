Правительство РФ спрогнозировало 105 млн тонн урожая зерна на 2018 год

Урожай зерна в России в 2018 году составит 105 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Это позволит экспортировать около 30 млн тонн зерна и полностью обеспечить свои нужды", — передаёт его слова ТАСС.

Вице-премьер добавил, что на данный момент намолочено 84 млн тонн зерна, уборка урожая в целом проходит в штатном режиме и будет завершена в наиболее благоприятные сроки.

"Эта работа идёт хорошими темпами, она выполнена на 40%", — отметил Гордеев.

Что касается урожайности в текущем году, она снизилась, по словам вице-премьера, примерно на 19% по сравнению с прошлым годом. При этом он отметил, что в этом году ожидается около 1 млн тонн урожая фруктов и ягод, тогда как осев озимых запланирован на 17,5 млн тонн.