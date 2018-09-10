10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

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Замгендиректора ВГТРК Дмитрий Медников покинул госхолдинг

Заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) по развитию Дмитрий Медников покинул госхолдинг.

Как рассказал тележурналист РБК, официально он прекратил работу в ВГТРК с 1 сентября.

По информации издания, до ухода Медникова у гендиректора холдинга Олега Добродеева было десять заместителей, два из которых имеют статус первого, а именно — генеральный директор телеканала "Россия 1" Антон Златопольский и пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, занявший пост первого замгендиректора ВГТРК после президентских выборов.

В пресс-службе госхолдинга отказались комментировать увольнение Медникова.

ВГТРК, телевидение(2015)|Фото: newia.info


Теги: Дмитрий Медников, Олег Добродеев, ВГТРК



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Замгендиректора ВГТРК Дмитрий Медников покинул госхолдинг

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