Замгендиректора ВГТРК Дмитрий Медников покинул госхолдинг

Заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) по развитию Дмитрий Медников покинул госхолдинг.

Как рассказал тележурналист РБК, официально он прекратил работу в ВГТРК с 1 сентября.

По информации издания, до ухода Медникова у гендиректора холдинга Олега Добродеева было десять заместителей, два из которых имеют статус первого, а именно — генеральный директор телеканала "Россия 1" Антон Златопольский и пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, занявший пост первого замгендиректора ВГТРК после президентских выборов.

В пресс-службе госхолдинга отказались комментировать увольнение Медникова.