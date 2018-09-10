10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Северо-Западный ФО

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Политика Челябинская область

Прокурор потребовал принять меры к двум депутатам заксобрания Челябинской области, скрывшим долги в декларациях

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин обратился к председателю ЗСО с требованием принять меры к двум депутатам, скрывшим информацию в своих декларациях о доходах.

"По результатам рассмотрения поступивших обращений, прокурором области в адрес председателя Законодательного Собрания Челябинской области направлено две информации о принятии мер к отдельным депутатам, представившим неполные, недостоверные сведения о имеющихся у них обязательствах финансового характера. Итоги рассмотрения указанных информаций контролируются", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура проверила легальность доходов восьми должностных лиц из-за покупки объектов недвижимости и дорогостоящих автомобилей. Отмечается, что информация поступила от губернатора Челябинской области. Меры реагирования не принимались.


Теги: ЗСОГ, депутат, декларация, доходы, долги, прокуратура,



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Прокурор потребовал принять меры к двум депутатам заксобрания Челябинской области, скрывшим долги в декларациях

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