10 Сентября 2018
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В Магнитогорске будут судить бывшего главврача детской поликлиники за хищение около 5 млн рублей

В Магнитогорске будут судить бывшего главврача детской городской поликлиники № 8 по обвинению в хищении около 5 млн рублей бюджетных средств из выплат подчиненных работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ее обвиняют в присвоении, превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемая с марта 2007 года по май 2017 года издавала приказы о производстве выплат стимулирующего характера подчиненным сотрудникам. При этом женщина либо завышала сумму стимулирующих выплат с целью хищения ее части, либо назначала премию с целью ее хищения в полном объеме. После получения денежных средств, излишне выплаченные суммы возвращались подчиненными и присваивались главным врачом.

Таким образом было похищено около 4,4 млн рублей.

Также, как считает следствие, она с марта 2007 года по август 2017 года требовала от двоих подчиненных работников передавать ей ежемесячно денежные средства в размере 5 и 10 тыс. рублей от зарплаты. Ущерб составил 570 тыс. рублей.


Теги: главврач, хищение, мошенничество, зарплата,



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В Магнитогорске будут судить бывшего главврача детской поликлиники за хищение около 5 млн рублей

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