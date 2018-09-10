Избран председатель городского собрания ЗАТО Озерск

Председателем городского собрания ЗАТО Озерск избран заместитель спикера Андрей Кузнеченков. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания.

Голосование проходило по единственной кандидатуре, других претендентов на вакантную должность не было.

"Главной своей задачей считаю сохранение единства представительной и исполнительной власти, и в этом смысле все должно получиться: с действующим главой округа Евгением Щербаковым мы вместе реализовывали довольно крупные проекты на производственном объединении, много пройдено сообща. Надеюсь, на новой должности пригодится тот административный опыт, который я получил, когда работал на "Маяке", - отметил Кузнеченков.

Напомним, в августе депутаты ЗАТО Озерск отправили в отставку спикера городского собрания Олега Костикова.

"Это непростое, но тщательно обдуманное мной решение. Я три года возглавляю Собрание депутатов, но сейчас возникла личная потребность и необходимость больше внимания уделять своей семье и детям", - ранее заявил он.