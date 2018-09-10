В Екатеринбурге подготовка к отопительному сезону вышла на финишную прямую

Коммунальные службы Екатеринбурга завершают подготовку к отопительному сезону, об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

Как рассказал и.о. начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Александр Брагин, на данный момент практически полностью подготовлены сети потребителей (учреждений социально-культурной сферы и многоквартирных жилых домов). Техническая готовность по этим объектам приближается к 100%.

Также специалисты теплоснабжающих компаний завершают подготовку теплосетей – в городе заканчиваются плановые ремонтные работы, которые проводились в летний сезон.

В мэрии в настоящий момент формируется график пуска тепла в уральской столице и согласовываются этапы подключения. Они во многом будут зависеть от погодных условий.