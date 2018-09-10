Омский предприниматель взыскивает с окружной телерадиокомпании "Югра" 633 тыс

В арбитраже Ханты-Мансийского автономного округа рассматривает иск омского предпринимателя к окружной телерадиокомпании "Югра". Истец обвиняет СМИ в незаконном использовании фрагментов своего видео.

Омич заявил, что ОТРК использовала фрагменты созданных им видеороликов "Как клещи доживают до весны, факты на основе моих опытов и наблюдений, обращений к подписчикам" и "Защитит ли дёготь от клещей". Сюжеты были размещены на интернет-ресурсе автора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В заявлении отмечено, что фрагменты использовались без согласия автора и без ссылки на источник. Сумма исковых требований составляет 633,5 тыс. руб., истец также требует удалить фрагменты.

ОТРК "Югра" проигнорировала предложение урегулировать спор в досудебном порядке. Заседание назначено на 25 сентября.