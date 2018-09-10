РПЦ разорвет с Константинопольским патриархатом в случае объявления автокефалии УПЦ

Если Константинопольский патриархат самовольно объявит автокефалию УПЦ, то РПЦ разорвет с ним отношения по причине вторжения на свою каноническую территорию. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион на канале "Россия 24".

По его словам, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны. Патриарх Кирилл специально ездил в Стамбул, но там его не услышали, а поступили "подло и вероломно", назначив своих представителей в Киев в рамках процесса "предоставления автокефалии". Это свидетельствует о том, что патриарх Варфоломей возомнил себя "православным папой".

"В Константинопольском патриархате за последние неполные сто лет сложилась своеобразная папистская доктрина, папистское самопонимание. Сама нынешняя ситуация, когда Константинополь вот таким совершенно наглым и циничным образом вмешивается в дела иной Поместной Церкви, не только заводит диалог в тупик, но и грозит расколом Вселенскому Православию. Если Константинополь доведет до конца свой коварный план предоставления автокефалии, это будет означать, что автокефалию получит какая-то группа раскольников. Каноническая Церковь эту автокефалию не примет. И у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем", - сказал митрополит.

Он отметил, что это происходит в политических целях, чтобы успеть объявить автокефалию при нынешнем украинском режиме, потому что после выборов весной будущего года все может измениться.

Священный Синод РПЦ готовит ответные меры, которые митр. Иларион не стал называть, чтобы не усугублять ситцацию.

О "крайне жестком" ответе РПЦ заявил также председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат является главным в православном мире и может вмешиваться в дела всех поместных церквей. После этого он назначил двух своих представителей в Киеве из США и Канады. В ответ УПЦ и РПЦ обвинили Варфоломея в нарушении канонической территории УПЦ и правил Вселенских Соборов.