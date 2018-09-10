10 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

Избирком передал в полицию одну жалобу после выборов в гордуму Екатеринбурга

В ходе выборов в городскую думу Екатеринбурга поступило 66 жалоб от избирателей. В избирком Екатеринбурга обратились 39 человек. Об этом рассказал глава избиркома Илья Захаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Жаловались на вбросы, незаконную агитацию, подкуп и даже на нарушение безопасности в ходе голосования.

В результате подтвердилась только одна жалоба - с ней обратились в правоохранительные органы.

"По одной жалобе подтвердилась проверка - совершён подвоз избирателей. Эту информацию передал в полицию", - добавил Захаров.


Теги: выборы, жалоба, полиция



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Избирком передал в полицию одну жалобу после выборов в гордуму Екатеринбурга

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