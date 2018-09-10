В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта на строительство общежития ЮУрГУ к саммитам ШОС и БРИКС

УФАС потребовало приостановить заключение контракта по аукциону на выполнение работ по строительству общежития ЮУрГУ, которое во время проведения саммитов ШОС и БРИКС будет использоваться как гостиница, передает корреспондент Накануне.RU.

"Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области сообщает о поступлении жалоб ООО "Перспектива", ООО "Контракт", ООО "СТРОЙЦЕНТР" на действия заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта "Общежитие (жилой дом специализированного назначения) со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения" и требует приостановить заключение контракта по аукциону в части подписания контракта заказчиком до рассмотрения жалобы по существу", — говорится в уведомлении УФАС.

Заседание по рассмотрению жалоб назначено на 11 сентября.

Напомним, аукцион на выполнение работ по строительству объекта "Общежитие со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения" был объявлен 21 августа. Начальная цена – 741,5 млн рублей. Заявки от претендентов принимались до 5 сентября, сам аукцион прошел сегодня, 10 сентября.