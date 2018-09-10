10 Сентября 2018
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Общество Пермский край

Годовая программа ремонта дворов в Перми выполнена на 60%

Годовая программа ремонта дворов Перми выполнена на 60%. Всего должны отремонтировать 91 двор, которые "обрамляют" 216 домов. Губернатор края Максим Решетников и мэр Перми Дмитрий Самойлов проехали по нескольким из них с инспекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Чиновники посмотрели на двор на ул. Краснофлотская,18. Там отремонтированы проезды, обустроены тротуары и парковки, установлены скамейки и урны. Решетников уверен, что для комфорта и безопасности пермяков важно, чтобы двор был хорошо освещен. Он поручил администрации города решить этот вопрос.

Организация освещения входит в программу формирования современной городской среды. Программа по благоустройству дворов в регионе реализуется второй год. При участии местных жителей рядом со двором дома на ул. Краснофлотской,18 разбиты благоустроены пути по близлежащей улице Механошина.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Перми Александр Бородин отметил, что в приоритетный проект "Формирование современной городской среды Перми" на 2018 г. включен 91 двор 216 многоквартирных домов. Благоустройство, запланированное на этот год, выполнено на 60%.

Пермские дворы Максим Решетников Дмитрий Самойлов(2018)|Фото: permkrai.ru

Кроме того, во время поездки губернатору представили опыт работы муниципальной управляющей компании на примере дома, расположенного по адресу ул. Куйбышева, 89а. Впервые за долгие годы здесь проведены ремонтные работы в подъездах дома, во время которых были обновлены входные группы, уложена новая плитка, перекрашены стены, заменены поручни и установлены новые почтовые ящики. Недавно дом перешел под управление муниципальной управляющей компании — УК "Городское коммунальное и тепловое хозяйство".

Сейчас управляющая компания "ведет" 57 домов, и их количество постоянно увеличивается. При этом, в каждом из домов УК старается в максимально короткие сроки провести ремонт подъездов.

Максим Решетников отметил необходимость оценить такой подход компании к благоустройству и рассмотреть возможность его трансляции в другие районы Перми и территории края.

Всего в 2018 году в Пермском крае благоустроят более 500 общественных пространств, в том числе более 400 дворов. Из них 91 – в Перми. На это в бюджете региона предусмотрено 955,3 млн руб. 918 млн руб. дадут на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, и еще 37,4 млн руб. – на городские парки.


Теги: Максим Решетников, Дмитрий Самойлов, благоустройство дворов, инспекция



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Годовая программа ремонта дворов в Перми выполнена на 60%

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