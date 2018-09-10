Курс рубля упал до двухлетнего минимума

Курс доллара США превысил отметку в 70 руб.

Как напоминает Infox, это произошло впервые с весны 2016 г. При этом, на сегодняшних торгах на Московской бирже доллар дорожал, тогда как курс евро, напротив, снижался. Однако евро побил отметку в 80 руб. ещё 7 сентября и пока не опускается ниже неё.

В ожидании новых антироссийских санкций курс рубля может продолжить своё падение.

Напомним, на этом фоне председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина удостоилась похвалы главы МВФ Кристин Лагард.