10 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

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"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

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Политика

Курс рубля упал до двухлетнего минимума

Курс доллара США превысил отметку в 70 руб.

Как напоминает Infox, это произошло впервые с весны 2016 г. При этом, на сегодняшних торгах на Московской бирже доллар дорожал, тогда как курс евро, напротив, снижался. Однако евро побил отметку в 80 руб. ещё 7 сентября и пока не опускается ниже неё.

В ожидании новых антироссийских санкций курс рубля может продолжить своё падение.

Напомним, на этом фоне председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина удостоилась похвалы главы МВФ Кристин Лагард.


Теги: Курс валюты, рубль, доллар, евро



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Курс рубля упал до двухлетнего минимума

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