23-летний голландец запустил крупный эксперимент по очистке Тихого океана от пластика

Голландская компания Ocean Cleanup запустила систему очистки System 001, нацеленную на сбор пластикового мусора в Тихом океане.

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System 001 - плавающий барьер длиной около 600 метров. Для сбора мусора прибор принимает U-образную форму и уходит под воду на 2,7 метра, сообщает газета USA Today.

Предполагается, что система будет захватывать пластиковый мусор, который плавает на поверхности океана, при помощи течений и волн. Собранный мусор будет транспортироваться специальными кораблями на сушу для утилизации.

Автором проекта является основатель Ocean Cleanup, 23-летний голландец Боян Слат. Для реализации задумки он собрал миллионы долларов благодаря поддержке голландского правительства, индивидуальных пожертвований и помощи других технологических компаний.

Напомним, в 1980-х годах в Тихом океане обнаружили "мусорный остров", с тех пор он растет быстрыми темпами. Отходы подхватываются поверхностными течениями и постепенно перемещаются к центру водоворота, который не выпускает мусор за свои пределы.

В начале 2018 года сообщалось, что мусорное пятно в Тихом океане по площади в три раза превзошло Францию – к такому неутешительному выводу пришли европейские ученые.

Загрязненный участок занимает свыше 1,6 млн кв.км, что в разы превосходит предыдущие оценки.

Согласно исследованию Гринпис за 2007 год, морской мусор наносит урон как минимум 267 биологическим видам со всего мира.