Куйвашев встретится с новыми депутатами Екатеринбурга. Начнет с "Единой России"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен провести встречи с новыми депутатами городской думы, избранными 9 сентября.

Как стало известно Накануне.RU, первая встреча состоится 11 сентября с "единороссами".

Ранее стали известны результаты на выборах в парламент уральской столицы по одномандатным округам и по спискам. Кроме того, "ЕР" уже определила, кому достанутся "списочные" мандаты.

Куйвашев, по данным источников Накануне.RU в резиденции губернатора, остался доволен проведенной кампанией.