Британия подготовила "красные уведомления" Интерпола по делу Скрипалей

Лондон готов распространить "красные уведомления" Интерпола на подозреваемых в отравлении Скрипалей, передает РИА Новости.

Уведомления с красным углом предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.

На прошлой неделе Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении пострадавших. В этот же день премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами ГРУ.

В Лондоне также сообщили, что выпущены европейские ордеры на арест обвиняемых.

Россия в ближайшее время предоставит собственные данные по "делу Скрипалей".