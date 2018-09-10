Британия подготовила "красные уведомления" Интерпола по делу Скрипалей
Лондон готов распространить "красные уведомления" Интерпола на подозреваемых в отравлении Скрипалей, передает РИА Новости.
Уведомления с красным углом предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.
На прошлой неделе Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении пострадавших. В этот же день премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами ГРУ.
В Лондоне также сообщили, что выпущены европейские ордеры на арест обвиняемых.
Россия в ближайшее время предоставит собственные данные по "делу Скрипалей".