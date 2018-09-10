10 Сентября 2018
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"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

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Политика Свердловская область

"Единая Россия" назвала тех, кому достанутся "списочные" мандаты в думе Екатеринбурга 

Кандидат в гордуму Екатеринбурга от "ЕР" Сергей Воронин рассказал корреспонденту Накануне.RU, как партия распределила мандаты, полученные при голосовании за партийные списки.
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Первые три места в думе уральской столице достанутся первой тройке кандидатов - это сам Сергей Воронин, Анастасия Немец и Тимофей Жуков.

Остальные три мандата достанутся Сергею Боярских по 10 округу, Владимиру Смирнову по 14 округу и лидеру округа №15 Галине Арбузовой.

Отметим, что по единому партийному списку партия получила шесть мандатов по итогам выборов, а в сумме у партии в думе 19 из 36 мандатов.

коллаж, Сергей Воронин, Анастасия Немец, Тимофей Жуков(2018)|Фото: Накануне.RU
Первая тройка "ЕР"


Теги: Сергей Воронин, Анастасия Немец, Тимофей Жуков



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"Единая Россия" назвала тех, кому достанутся "списочные" мандаты в думе Екатеринбурга 

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