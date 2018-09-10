В Перми подростки тушили о ребенка сигареты

Следователи проверяют обстоятельства получения 12-летним пермяком ожогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Днем 6 сентября пермячка нашла ожоги на руке 12-летнего сына. Тот рассказал, что он получил в ходе "разговора" с тремя незнакомыми подростками. После того, как информация об этом попала в соцсети, предполагаемых обидчиков и их родителей допросили сотрудники полиции.

По некоторым данным, трое парней тушили о пострадавшего сигареты, что и стало причиной ожогов.