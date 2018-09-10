На Ямале за 8 месяцев построили 983 квартиры

С начала года на Ямале ввели в эксплуатацию 62,6 тыс. кв. м жилья или 983 жилых помещения – это 16 многоквартирных домов и 108 частных. Одновременно с этим власти продолжают расселять жителей ветхого жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Лидером в возведении жилья в этом году остается Салехард, здесь с начала года строители ввели 279 новых квартир и 88 жилых дома индивидуальной застройки.

В Новом Уренгое появился многоквартирный дом на 348 квартир, а также два общежития на 120 жилых комнат. В Лабытнанги введено три новых многоквартирника, в которых 105 жилых помещений.

Новое благоустроенное жилье строится во всех муниципалитетах округа. В планах строителей – ввести к концу года 253 тыс. кв. м жилья.

В профильном департаменте напомнили, что на Ямале строится 278 многоквартирных домов общей площадью 676,8 тыс. кв. м. Этот показатель почти на 300 тыс. кв. м больше, чем в первом квартале 2018-го. Напомним, что основной объем ввода приходится обычно на последние месяцы года.

За последние восемь лет в округе было введено около 2 млн кв. м жилья.

Одновременно с этим новое жилье обретают жители ветхих домов. В Ноябрьске строители получили разрешение на ввод жилого многоквартирного дома в микрорайоне "П-8". В четырехэтажном строении расположено 28 квартир. Скоро в них будут справлять новоселья.

Новую адресную программу по переселению ямальцев из аварийного жилищного фонда окружное правительство утвердило в середине июля этого года. Она будет действовать с 2018 по 2022 гг. включительно, ее результатом станет ликвидация 1,3 тыс. аварийных домов. В новые квартиры переедут 8 тыс. 476 ямальских семей или 25 тыс. 428 жителей округа.

Напомним, что власти Ямала в срок выполнили указ президента по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 г. Было ликвидировано 232,58 тыс. кв. м жилого фонда, 15 тыс. ямальцев переехали в новые квартиры. Округ направил на выполнение обязательств 17,3 млрд руб.