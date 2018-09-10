"Загрязнения ртутью нет". Роспотребнадзор успокоил пермяков, у которых во дворе нашли разбитые градусники

Роспотребнадзор по Пермскому краю успокоил пермяков, проживающих по ул. Маршала Толбухина, 2/5, у которых на придомовой территории были обнаружены разбитые медицинские градусники. По информации ведомства - превышений предельно допустимой концентрации ртути не выявлено, передает корреспондент Накануне.RU.

О находке жители Перми сообщили специалистам ведомства 6 сентября. Территорию площадью два кв. м. огородили. В тот же день управляющая компания "Актив Финанс Групп" провела механическое удаление разбитых градусников и ртути.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры проб атмосферного воздуха в семи контрольных точках, в том числе в центре зараженной площадки, в 10 метрах от нее, на детской площадке, и в четырех точках у подъездов жилых зданий. Превышений ПДК ртути нет.

Демеркуризационные и утилизационные работы ведет специализированная организация "Урал трейд групп".