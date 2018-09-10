10 Сентября 2018
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Следователи Москвы возбудили дело в отношении напавшего с ножом на людей в зале ожидания Курского вокзала

Следователи Москвы возбудили уголовное дело после нападения мужчины на людей в зале ожидания на Курском вокзале в столице, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу управления СКР.

Дело расследуется по статье "покушение на убийство двух человек".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел около 04:10 мск в зале ожидания вокзала. Мужчина ранил ножом двух человек, впоследствие он был обезврежен и задержан нарядом полиции.

Отмечается также, что задержанный ранее был судим по статье "Убийство", в 2006 году его приговорили к 11 годам лишения свободы.


Теги: Москва, курский вокзал, нападение, СКР



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Следователи Москвы возбудили дело в отношении напавшего с ножом на людей в зале ожидания Курского вокзала

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