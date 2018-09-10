Дорогу из Салехарда в Лабытнанги строят с опережением графика

Строительство дороги "Салехард – Лабытнанги" идет с опережением графика: закончено устройство асфальтобетона на участке протяженностью 2,6 км, проезжая часть расширена на метр и уложен новый асфальт. Сейчас дорожники наносят разметку, укрепляют обочины и откосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Заместитель генерального директора АО "Партнер" по строительству Александр Хомутовский рассказал, как продвигается стройка.

"Мы расширили проезжую часть с 7 до 8 метров, устроили новое асфальтобетонное покрытие, водоотводные лотки, съезды на территорию ДНТ "Север". Дополнительно появились полосы разгона и торможения – для повышения безопасности дорожного движения на автодороге. Работы идут с опережением графика", - отметил Хомутовский.

Для завершения ремонта дороги осталось укрепить обочины щебнем и откосы торфо-песчаной смесью, нанести разметку и установить дорожные знаки. Эти работы закончат в ближайшие дни.

Дорожникам также предстоит устроить освещение на участке от улицы Обской Салехарда до паромно-ледовой переправы через реку Обь.

"К 15 сентября поступит последняя партия опор и кабеля. Часть опор уже смонтирована, рабочие протягивают кабель вдоль них. Всего на участке установят 145 опор. Также нужно поставить пять подстанций, смонтировать на опоры выносные кронштейны и установить светодиодные светильники. Закончить эти работы планируется в декабре этого года", – добавил Александр Хомутовский.

Напомним, в прошлом году на автомобильной дороге "Салехард – Лабытнанги" капитально отремонтировали участок протяженностью 2,5 км. Ремонт, капремонт и содержание автодорог автономного округа финансируется из средств дорожного фонда и средств, выделяемых по программе "Сотрудничество". В этом году ремонтируют 12 участков автомобильных дорог – три из них капитально. Работы на автодорогах регионального и межмуниципального значения закончат до конца сентября.

Отметим, что завершение строительства дороги "Салехард – Лабытнанги" вошло в пятерку приоритетных направлений программы "Сотрудничество" по результатам интернет-голосования.

В середине июня главы Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области продлили действие межрегиональной программы "Сотрудничество" до 2025 г. Договор, позволяющий каждому из регионов "тюменской матрешки" развиваться прорывными темпами, пролонгируется уже в третий раз.