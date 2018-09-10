10 Сентября 2018
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Против жителя Петербурга, в гараже которого нашли пулемет времен Великой Отечественной, возбуждено второе дело

Против жителя Петербурга, у которого нашли пулемет времен войны, возбуждено второе уголовное дело. На этот раз речь идет о патронах.

Ранее сообщалось, что в гараже во Фрунзенском районе, принадлежащем 34-летнему мужчине, полицейскими обнаружен и изъят пулемет времен Великой Отечественной войны. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, позднее на дачном участке мужчины в Кировском районе Ленобласти был проведен обыск, в ходе которого было найдено 234 патрона различного калибра. Согласно справке из экспертно-криминалистического центра, изъятые патроны пригодны для стрельбы.

Возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Его фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Теги: полиция, патроны, дело, пулемет



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Против жителя Петербурга, в гараже которого нашли пулемет времен Великой Отечественной, возбуждено второе дело

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2018 12:48 Мск Полиция нашла в гараже жителя Петербурга пулемет времен Великой Отечественной

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