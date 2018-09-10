10 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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Северо-Западный ФО

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"ЕР" трещит в регионах – это только начало?

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Политика В России

Путин пообещал разобраться с обнаруженными на выборах "шероховатостями"

Президент РФ Владимир Путин назвал достойными выборы в регионах 9 сентября, однако признал, что в процессе голосования были выявлены некоторые "шероховатости".

На заседании президиума Госсовета президент отметил, что "с этим нужно разбираться, мы будет это делать", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Он добавил, что второй тур выборов, который пройдет в некоторых регионах, является нормальным явлением.

Как сообщало Накануне.RU, с первой попытки не смогли выбрать губернаторов в четырех регионах - Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии.

В Хабаровском крае с результатом 35 на 35 схлестнулись кандидаты от ЛДПР и "Единой России", при этом "сокол Жириновского" Сергей Фургал обошел действующего главу региона, "единоросса" Вячеслава Шпорта на 19 сотых процента.

Аналогичная ситуация сложилась в Хакасии, где в минувшее воскресение выбирали главу республики. Ни один кандидат не набрал здесь 50% голосов, а лидером гонки с внушительным отрывом оказался коммунист Валентин Коновалов. Он набрал 44,81%, тогда как действующий глава республики Виктор Зимин - только 32,42%.

В Приморском крае лидирует врио губернатора Андрей Тарасенко (46,56%), однако 50% ему набрать не удалось, поэтому кампания в крае также вышла на второй круг. Ему предстоит борьба с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко.

Четвертым регионом-второтурником стала Владимирская область, где действующий губернатор Светлана Орлованабрала лишь 36,39% голосов избирателей. Почти вплотную поджал ее конкурент из т ЛДПР Владимир Сипягин с 31,40%.

Ожидается, что второй тур выборов пройдет 23 сентября.


Теги: владимир путин, выборы, регионы



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Путин пообещал разобраться с обнаруженными на выборах "шероховатостями"

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