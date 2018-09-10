10 Сентября 2018
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Экономика В России

В Госдуме предложили отобрать у Центробанка право устанавливать ключевую ставку

В преддверии возможного повышения ключевой ставки Центрального банка России депутаты Госдумы рассмотрят проект о лишении совета директоров регулятора возможности единолично влиять на величину показателя, передает корреспондент Накануне.RU.

"Осенняя сессия" Госдумы начнется с рассмотрения поправок депутатов "Справедливой России"в закон "О Центральном банке РФ". Парламентарии предложили изменить порядок установки ключевой ставки ЦБ.

В проекте предложено передать полномочия по определению величины ставки от совета директоров ЦБ к Национальному финансовому совету. В орган помимо председателя Центробанка входят члены правительства (глава Минфина Антон Силуанов и его заместитель Алексей Моисеев, глава Минэка Максим Орешкин), представители президента (Андрей Белоусов и Сергей Глазьев), а также ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Совет директоров ЦБ может направить НФС свои предложения по ключевой ставке, но окончательное решение остается за коллегиальным органом.

При этом за советом директоров Банка России сохраняются существенные полномочия: он устанавливает процентные ставки в пределах границ коридора, а также регулирует ставки по операциям Банка России, которые в соответствии с решением Национального финансового совета могут осуществляться по ставкам за пределами границ коридора процентных ставок.

Авторы проекта указывают, что в функционал Правительства РФ входит проведение в России единой финансовой, кредитной и денежной политики, но отсутствие возможности влиять на ключевую ставку, от которой зависит стоимость кредитных ресурсов на внутреннем рынке, существенно ограничивает возможности кабмина, считают авторы.

ПМЭФ, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября: "Есть факторы, значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют вынести, положить на стол и вопрос возможного повышения ставки". Однако ряд экономистов не согласились с председателем Центробанка. В их числе член НФС Андрей Белоусов, повышение ставки он назвал крайне нежелательным действием.

Независимый экономист-аналитик Александр Одинцов отмечает, что предложение "эсеров" выглядит рациональным: ЦБ отвечает только за инфляцию, поэтому монетарные власти должны согласовывать позицию по ставке с теми, кто ответственен за экономический рост и занятость - с Правительством РФ.

"Передать полномочия совету - правильная инициатива, однако при нынешней системе валютного контроля вряд ли ли совет сможет принять иное решение, кроме как повышение ставки. Для чего ЦБ повышает ставку - чтобы спекулянты не обваливали рубля на фоне скачков стоимости валюты. Валюту в России может купить кто угодно, но как только будут введены ограничения на хождение валюты, необходимость в повышении ключевой ставки отпадет", - отмечает Одинцов.

Проект "СР" поставлен в повестку заседания Госдумы 11 сентября, но ответственный комитет предложил отклонить инициативу, так как "целесообразность таких изменений нуждается в дополнительном обосновании".


Теги: Центральный банк, ключевая ставка, Национальный финансовый совет



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В Госдуме предложили отобрать у Центробанка право устанавливать ключевую ставку

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