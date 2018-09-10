10 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Политика Свердловская область

Главный пиарщик Евгения Куйвашева ушёл в отставку по собственному желанию

Глава департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов ушёл в отставку со своего поста, сообщил Накануне.RU источник в правительстве.
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По нашим данным - Иванов уволился по собственному желанию. Кто займёт его место, пока неизвестно.

Ранее Александр Иванов работал заместителем начальника информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга. Известен как человек бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Напомним, 7 сентября стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев сократил должность первого заместителя губернатора - руководителя администрации главы региона, которую занимал Тунгусов. Считается, что Тунгусов как "теневой хозяин мэрии" формировал свою межфракционную группу депутатов в Екатеринбургской городской думе, что не устраивало областные власти.


Теги: Евгений Куйвашев, Александр Иванов, дип, отставка



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Главный пиарщик Евгения Куйвашева ушёл в отставку по собственному желанию

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