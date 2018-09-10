В России создадут Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам

В России создадут Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Соответствующий приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым, опубликован на официальном портале правовой информации.

Координационный центр (НКЦКИ) будет составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

В документе также прописаны задачи НКЦКИ. Информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение Координационного центра осуществляется Центром защиты информации и спецсвязь ФСБ России.

Директор ФСБ будет организовывать деятельность НКЦКИ.