10 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

Внеочередное заседание свердловского Заксобрания, где обсудят пенсионную "реформу", пройдёт 25 сентября

Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области состоится 25 сентября, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение по сохранению регионального пакета льгот для граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе.

"Рабочая группа, созданная по поручению губернатора Свердловской области, разработала два законопроекта", – подчеркнула председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Предусмотрены изменения в девяти региональных законах.

Речь, в частности идет о сохранении льгот по выплатам единовременных пособий при выходе на пенсию медицинским работникам, чья деятельность связана с риском заражения различными заболеваниями.

Отдельно прописано сохранение льгот по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.


Теги: заксобрание, засдение, пенсионная реформа, внеочередное собрание



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Внеочередное заседание свердловского Заксобрания, где обсудят пенсионную "реформу", пройдёт 25 сентября

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