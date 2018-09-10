Политолог: На выборы в гордуму Тюмени повлияла пенсионная "реформа"

В Тюмени продолжают обсуждать итоги состоявшихся накануне выборов в Тюменскую городскую думу. Если губернаторская кампания не принесла больших неожиданностей (кроме результатов в Югре, в которой кандидат от "партии власти" Александр Моор не смог преодолеть 50% барьер), то результаты в муниципальный парламент многих удивили.

Как уже сообщало Накануне.RU, после обработки 100% бюллетеней выяснилось, что "Единая Россия" утратила два мандата в гордуме, взяв 39,45% голосов по спискам, но упустив сразу четыре одномандатных округа.

Впрочем, тюменский политолог Андрей Шуклин в разговоре с корреспондентом Накануне.RU склоняется к мнению, что власть попросту решила сохранить курс плюрализма, взятый пять лет назад, когда партии вернулись на муниципальный уровень, однако на этот раз свои коррективы внесла злободневная пенсионная "реформа".

"Итоги выборов в Тюменскую городскую думу показали, что вектор на многопартийность муниципального парламента продолжен. Если ранее были гипотезы о том, что городская дума может стать политически монолитной, то по факту мы видим, что конкуренция на выборах была достаточно серьезной, кандидаты активно соревновались, но при этом находились в рамках правового поля, - уверен собеседник. - Одновременно мы можем наблюдать усиление оппозиции, которая сумела взять 10 мандатов. Это можно объяснить тем, что выборы проходили на фоне оживленной социальной дискуссии по поводу пенсионной реформы, которая была очень актуальна накануне голосования. Данная тема была подхвачена оппозиционными партиями, представители которых активно ее педалировали. Не обошлось здесь без популизма и хлестких лозунгов, хотя не совсем понятно, какое отношение муниципальный депутат может иметь к вопросу, принимаемому явно не на уровне законодательного органа города Тюмени".

Кроме этого, по его словам, успеху оппозиции помогло использование оппозицией известных политических фигур. Так, например, списки ЛДПР в Тюменскую городскую думу возглавлял сам Владимир Жириновский.

При этом эксперт подчеркнул, что в целом "партия власти" легко спишет эти боевые потери без последствий.

"Несмотря на то, что "Единая Россия" получает половину из имеющихся мандатов по спискам, она демонстрирует лидерство по одномандатным округам. В этом направлении сформировалась сильная команда кандидатов, которые активно вели свою кампанию. Были случаи, когда люди, к примеру, по округу голосовали за "единоросса", а по спискам отдавали предпочтение КПРФ", - отметил Шуклин, но констатировал, что в некоторых округах борьба велась за каждый голос, поэтому перевес в голосах был порой минимальным.

В частности, либерал-демократ Дмитрий Елагин победил "единоросса" Евгения Перевалова с отрывом 20 голосов. Кандидат от КПРФ Любовь Тихомирова почти победила директора местной управляющей компании Александра Григорьева.