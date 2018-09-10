Минкульт собирается снизить процент "тупого американского зрелищного кино" в российском прокате

Количество американских и других иностранных картин сократят до 35% в прокате, по крайней мере, Министерство культуры планирует внести поправки в российское законодательство, которые поддержат таким образом отечественную киноиндустрию.

Еще в июне на портале Фонда кино было опубликовано мнение исполнительного директора Антона Малышева, он поддерживал инициативу Минкульта ограничить долю показа одного фильма до 35% от общего количества сеансов в кинотеатре, но тогда речь шла о "борьбе с монополией", а сейчас - именно об иностранных фильмах. Контролировать кинотеатры в этом случае должен будет Роспотребнадзор.

"Нужно понимать, что это инициатива по замене "американского тупого зрелищного кино" отечественным "тупым зрелищным кино", которое еще не достигло у нас того уровня, чтобы занять нишу такого зрелищного кино. Поэтому меру можно рассматривать как чисто протекционистскую, – говорит в беседе с Накануне.RU кинокритик, главный редактор портала "На линии" Виктор Мараховский. – С другой стороны, давайте правде смотреть в глаза – слишком жалеть американское "тупое кино" смысла особого нет, тем более, что значительная часть его успеха тоже завязана на том, что американские фильмы перекрывают подавляющее число сеансов, и люди, приходящие в кино не на конкретный фильм, а развлечься, не имеют выбора и обречены попасть именно на этот "блокбастер".

Инициативу планировалось ввести еще в январе 2018 года, но то ли постоянные скандалы с запретами и невыдачи прокатных удостоверений каким-либо фильмам не дали нововведению "зеленый свет", то ли споры с прокатчиками еще не прошли острую фазу.

Понятно, что Минкульт мотивирует решение благом для зрителей – чтобы каждый человек мог получить доступ к более обширному количеству фильмов в удобное время, ведь известна практика кинотеатров: как только на экраны выходит долгожданный кинохит, он сразу занимает самые удобные часы показов в самых комфортабельных залах на долгие недели, в то время как ненашумевшие новинки, а особенно новинки отечественного производства, смещаются на более раннее время, демонстрируются недолго, а залы выделяют для них с минимальным количеством посадочных мест, потому что бизнес легче делать на фильмах от "Марвел" и на космо-эпопеях.

Но административными методами можно предложить зрителям альтернативу, высвободить немного времени и для нового российского кино, которое обещает быть прекрасным, правда, пока просто обещает. Успехи "Гоголя" не слишком радуют, после хорошего старта общее снижение валовой кассы плохо сказалось на третьей части "первого мистического". Неизвестно, повысит ли такое решение популярность российского кино или, наоборот, понизит популярность кинотеатров, ведь многие именитые режиссеры уже говорят о том, что кино изживет себя в пользу сериалов.

Напомним, в мае 2017 года Владимир Мединский хотел ввести французский принцип дополнительных сборов с иностранных кинолент. Существует мнение, что административными мерами Минкульт контролирует потоки валовой кассы, по крайней мере, многие вообще уверены, что министр умышленно переносит яркие премьеры мировых хитов на более позднее время, чтобы дать "прорасти" успеху отечественного кино. Так, например, было с мульт-бестселлером про медвежонка Паддингтона и "Бегущего в лабиринте", которых "подвинули" в январе якобы для того, чтобы российский "Скиф" и "Движение вверх" не столкнулись с конкуренцией. Законодательно такие тайные механизмы власти не закреплены и вызывают споры в среде кинолюбов.

"Начнем с простого, – говорит Виктор Мараховский, – ни "Паддингтон", ни "Бегущий" не были шедеврами и не стали хитами даже у себя на родине, где никакие коварные министры не переносили их премьеру. Конечно, ужасно жалко бедного медвежонка и грустного робота, который чувствует все, как человек, но оба фильма достаточно средненькие. Что касается самой меры – а почему нет? Государство имеет право прибегать к некоторым административным действиям для продвижения кинопремьер, которые несут в себе важные для него посылы, важные для государства культурные значения".