10 Сентября 2018
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"Единая Россия" проиграла выборы в южноуральском поселке

"Единая Россия" проиграла выборы депутатов в поселке Новый Кременкуль. Из семи мандатов у "партии власти" только два, еще пять получили самовыдвиженцы.

Лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш поручил "провести работу над ошибками".

"Конечно, есть необходимость проанализировать итоги выборов в тех муниципальных образованиях, где мы выиграли не все мандаты. Так, поселок Новый Кременкуль стал единственной территорией, где партия "Единая Россия" не получила большинство мандатов. Поэтому сегодня по горячим следам мы проводим совещание с участием секретаря местного отделения, членов политсовета, руководителей МКСов, представителей регионального исполкома. Все вместе проанализируем, что не успели сделать. Несколько наших кандидатов уступили своим оппонентам буквально на 1-2 голоса, но, тем не менее, это проигрыш, и мы должны провести работу над ошибками", - подчеркнул он.


Теги: "Единая Россия", выборы, депутаты, мандаты, Владимир Мякуш,



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"Единая Россия" проиграла выборы в южноуральском поселке

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