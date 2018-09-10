Болельщиков "Амкара" на трассе избили "коллеги" из Екатеринбурга и Челябинска

Болельщики "Амкара" пострадали после матча: на них якобы напали фанаты из Екатеринбурга и Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

В сети появилось видео нападения. На трассе микроавтобус "Амкара" остановили, началась потасовка. По некоторым данным, до этого пермских болельщиков преследовали, а потом "зажали" несколькими машинами.

В пресс-службах прикамского и южноуральского управлений МВД Накануне.RU сообщили, что к ним никаких заявлений по факту драки не поступало.