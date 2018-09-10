10 Сентября 2018
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Политика Тюменская область

Бывший куратор ЖКХ Тюменской области возглавил департамент Минстроя РФ

Бывший глава департамента ЖКХ Тюменской области Михаил Гилев назначен директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России.

Приказ подписал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минстроя.

Бывшая руководитель департамента Елена Солнцева назначена помощником Министра. В сферу ее обязанностей войдут курирование вопросов ЖКХ и разработка отдельных законопроектов.

Департамент, возглавляемый Гилевым, занимается вопросами жилищного хозяйства, также он координирует работу по подготовке субъектов к осенне-зимнему периоду и прохождению отопительного сезона.

Напомним, Гилев покинул пост главы департамента ЖКХ Тюменской области в начале августа.


Теги: Денис Гилев, Тюменская область,



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Бывший куратор ЖКХ Тюменской области возглавил департамент Минстроя РФ

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