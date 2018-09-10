10 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

"Потеряна связь со спецслужбами". Машину уральского мэра эвакуировали на штрафстоянку

Машину городской администрации Среднеуральска эвакуировали на штрафстоянку в первый день после выхода из отпуска главы Владислава Козлова. Об этом в электронном письме Накануне.RU сообщил заместитель главы городского округа Среднеуральск по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Алексей Костыгин.

"Причины эвакуации - нарушения федерального законодательства безопасности дорожного движения. Машина доставлена на одну из штрафстоянок города. Городская администрация осталась без экстренной связи со специальными службами. Служебный автомобиль оснащен системой экстренной радиосвязи с правительством области и губернатором Свердловской области", - пишет Костыгин.

машина главы Среднеуральска(2018)|Фото: Алексей Костыгин

машина главы Среднеуральск(2018)|Фото: Алексей Костыгин

Накануне.RU обратилось за комментарием в администрацию Среднеуральска, однако оперативно там никто не смог подтвердить либо опровергнуть эту информацию.


Теги: Среднеуральск, машина, эвакуация, штраф стоянка



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"Потеряна связь со спецслужбами". Машину уральского мэра эвакуировали на штрафстоянку

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