"Потеряна связь со спецслужбами". Машину уральского мэра эвакуировали на штрафстоянку

Машину городской администрации Среднеуральска эвакуировали на штрафстоянку в первый день после выхода из отпуска главы Владислава Козлова. Об этом в электронном письме Накануне.RU сообщил заместитель главы городского округа Среднеуральск по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Алексей Костыгин.

"Причины эвакуации - нарушения федерального законодательства безопасности дорожного движения. Машина доставлена на одну из штрафстоянок города. Городская администрация осталась без экстренной связи со специальными службами. Служебный автомобиль оснащен системой экстренной радиосвязи с правительством области и губернатором Свердловской области", - пишет Костыгин.

Накануне.RU обратилось за комментарием в администрацию Среднеуральска, однако оперативно там никто не смог подтвердить либо опровергнуть эту информацию.