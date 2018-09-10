10 Сентября 2018
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Официально: кандидат от КПРФ победила на довыборах в думу Тобольска

Кандидат от КПРФ, сотрудник "Центр реализации молодежных и профилактических программ" Регина Юхневич победила на дополнительных выборах в Тобольскую городскую думу, передает корреспондент Накануне.RU.

Она набрала 31,76% голосов избирателей. На втором месте расположился кандидат от "Единой России" Тимур Набиев с результатом 24,48%, бронзу завоевал кандидат от ЛДПР Евгений Коплевацкий – 21,1%. Четвертое место у "эсера" Марсельеза Ибукова.

Отметим, что довыборы проходили по одномандатному округу №13.


Теги: выборы, итоги, КПРФ, Единая Россия, Регина Юхневич



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Официально: кандидат от КПРФ победила на довыборах в думу Тобольска

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